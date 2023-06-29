В Москве пройдет шестой творческий фестиваль «Летние дни»

Сергунина: Фестиваль «Летние дни» проведут в первые выходные июля в саду имени Баумана
Литературно-экологический фестиваль Музея Константина Паустовского «Летние дни» проведут 1 и 2 июля в саду имени Н. Э. Баумана. Мероприятие посвящено творчеству писателя. Об этом в четверг, 29 июня, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
— Фестиваль пройдет в Москве в шестой раз. В этом году для горожан и туристов подготовили больше 30 познавательных и творческих программ. Это выставки, мастер-классы по флористике и лекции, — отметила представитель мэрии.
В рамках мероприятия будет организовано сразу несколько тематических площадок. В зоне «Библиотека под деревом» представят книжные новинки отечественных и зарубежных писателей. А в Овальной беседке юные гости фестиваля создадут экокомпозиции и узнают, почему важно беречь природу.
Кроме того, Наталья Сергунина рассказала, что в столице с 1 июля стартует фестиваль «Усадьбы Москвы». Жителей столицы ждут разнообразные экскурсии, встречи с писателями, концерты, творческие занятия и театральные постановки.