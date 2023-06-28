Собянин: утвердили планировку Троицкой линии метро от "Коммунарки" до "Кедровой"

Проект планировки участка Троицкой линии московского метрополитена от "Коммунарки" до "Кедровой" утвердили. Участок пройдет вдоль Калужского шоссе, сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин.
Мэр рассказал в своем Telegram-канале, что длина участка составит 9,3 км, сам он пройдет вдоль Калужского шоссе.
Собянин уточнил, что запланированы четыре станции: три наземные и одна подземная. Станция "Сосенки" будет расположена рядом с одноименным селом, между Калужским шоссе и улицей Старые Сосенки, "Летово" - поблизости от парка "Летова Тропа" и пересечения улиц Летовского Ополчения и Старые Сосенки, рядом с одноименной школой, "Десна" - вблизи одноименного села вдоль Калужского шоссе, "Кедровая" (подземная) - рядом с микрорайоном Центральный в ЖК "Новые Ватутинки".
Порядка 680 тыс. человек, которые живут и работают около проектируемого участка, смогут экономить на ежедневных поездках примерно 25-30 мин, отметил мэр столицы. Он указал, что Троицкая линия метро пройдет от станции МЦК "ЗИЛ" до города Троицка и станет скоростным транспортом для жителей новых территорий столицы, а сама ветка станет одним из самых протяженных радиусов столичного метро и самым большим за МКАД. На сегодняшний день проходит строительство участков от станции "ЗИЛ" до "Коммунарки", ввод в эксплуатацию которых намечен на 2024 год, напомнил мэр.