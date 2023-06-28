Собянин: утвердили планировку Троицкой линии метро от "Коммунарки" до "Кедровой"

Проект планировки участка Троицкой линии московского метрополитена от "Коммунарки" до "Кедровой" утвердили. Участок пройдет вдоль Калужского шоссе, сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр рассказал в своем Telegram-канале, что длина участка составит 9,3 км, сам он пройдет вдоль Калужского шоссе.

Собянин уточнил, что запланированы четыре станции: три наземные и одна подземная. Станция "Сосенки" будет расположена рядом с одноименным селом, между Калужским шоссе и улицей Старые Сосенки, "Летово" - поблизости от парка "Летова Тропа" и пересечения улиц Летовского Ополчения и Старые Сосенки, рядом с одноименной школой, "Десна" - вблизи одноименного села вдоль Калужского шоссе, "Кедровая" (подземная) - рядом с микрорайоном Центральный в ЖК "Новые Ватутинки".