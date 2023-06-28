В Москве ускорят реновацию

Сейчас на переселение людей по программе реновации уходит почти год. Несколько ускорить процесс может сокращение периода заключения договора о переходе права собственности на новое жилье с 90 до 30 дней. Также увеличат срок действия проектов планировки территории под объекты федерального, регионального или местного значения с шести до десяти лет. Эти и другие изменения содержит закон, который Госдума приняла 28 июня.

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Волны без перебоев

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Программа реновации в Москве идет с 2017 года. Но на все процедуры переселения людей уходит почти год. И это совсем не нравится большинству собственников жилья в домах, включенных в программу реновации, говорится в пояснительной записке к проекту закона. Ведь многоквартирные дома включали в программу реновации только по желанию жильцов, и понятно, что люди заинтересованы скорее получить новые квартиры.

Принятый закон поможет быстрее переселять людей, сказал председатель Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. Ведь задержки начинались уже на первом этапе программы. Так, на заключение договора о переходе права собственности на новое жилье отпускают три месяца, но в реальности люди справляются с этим за один. Поэтому авторы законопроекта и предложили закрепить в законе норму о переходе права собственности на квартиру за 30 дней. Это поможет жителям хрущевок, еще стоящих в очереди, скорее получить современное жилье. Ведь возведение новых домов идет на месте расселенных, по алгоритму так называемого «волнового строительства»: дом расселили, снесли, построили новый, заселили жильцами следующей хрущевки.

20 миллионов квадратов на миллион жителей

Московскую программу реновации планируют завершить в 2032 году. За это время построят больше 20 миллионов новых квадратных метров, куда переселят больше миллиона москвичей. Об этом говорится на сайте Фонда реновации.

Всего должны расселить более пяти тысяч старых пятиэтажек. Сейчас проектируют и строят 411 домов на 7,8 миллиона квадратных метров. Уже построили 254 дома на 3,6 миллиона квадратов. И жители почти 800 хрущевок переселились в 232 новостройки.

Программа реновации призвана не только обновить московский жилищный фонд, но и предотвратить рост аварийного жилья в столице.

Экономика в плюсе

Сокращение сроков переселения людей позволит ускорить общий темп строительства. Так что у строителей будет работа, а у москвичей новое жилье. Это важно и для расселения ветхих домов, и для экономики страны, особенно в условиях санкций. Этому поспособствует еще одно изменение в законе, согласно которому срок действия проектов планировки территории под объекты федерального, регионального или местного значения, для размещения которых допускается изъятие земельных участков для нужд государства, увеличили с шести до десяти лет.

Также по новому закону, если для реализации программы реновации у собственников изымут земельные участки или недвижимость, их стоимость возместят собственникам с учетом особенностей. В частности, размер компенсации, подлежащей доплате за изымаемое недвижимое имущество, установит суд «в рамках спора, выделенного в отдельное производство».

Заповедник преткновения

Новые нормы касаются эффективного управления частью территории, расположенной в границах города, но относящейся к государственной собственности, отметил Сергей Пахомов. Это национальный парк «Лосиный остров». По новому закону отдельные полномочия на эту территорию передадут столичным властям. «Это позволит обеспечить сохранность природных комплексов и объектов национального парка и при этом дальнейшее развитие этой территории», — подчеркнул депутат. По его словам, в документе дан исчерпывающий перечень работ, которые можно будет проводить в парке, причем речь идет больше о финансировании, обратил особое внимание Пахомов. «Это свет, лавочки, тропинки, содержание того, что уже построили, но уже не за федеральные средства, которых не хватает, а за деньги столицы, у которой есть такая возможность», — разъяснил законодатель.

Не все депутаты согласились с этим. Так, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Денис Парфенов заявил, что это откроет дорогу для коммерческого освоения парка. А председатель думского Комитета по туризму Сангаджи Тарбаев призвал найти консенсус, ведь речь идет об исторической территории.