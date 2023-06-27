В столичном метро запустили тематический поезд к 100-летию московского спорта

"Поздравляем коллег с юбилеем и к памятной дате запускаем тематический поезд, который посвящен 100-летию московского спорта. Символично, что недалеко от станций Сокольнической линии, по которой он будет курсировать, располагаются значимые спортивные объекты столицы", - добавил Ликсутов.

Отметим, что поезд легко узнать по внешнему виду: у него бело-красные борта с надписью "100 лет московскому спорту". Внутри вагоны украшены портретами легендарных столичных спортсменов. Например, здесь есть портрет фигуристки Ирины Родниной, футболиста Льва Яшина, хоккеиста Валерия Харламова. Здесь же можно прочитать и их истории, истории их наград и достижений. А также узнать про основные вехи развития спорта в Москве. Необычно, что ряд портретов выполнен из слов, которые часто упоминают комментаторы в своих репортажах.