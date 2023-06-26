Звезда сериала «Содержанки» назвала недостатки Москвы

Российская актриса Сабина Ахмедова назвала главные недостатки Москвы. Звезда сериала «Содержанки» считает, что в столице нужно изменить систему дорог и светофоров, об этом она рассказала в интервью для издания «Москвич MAG».

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«Отсутствие левых поворотов на длинных основных улицах крайне неудобно, как и кольцевая система дорог. Еще хотелось бы ограничить количество мигалок и закрытого из-за них движения», — заявила Ахмедова.

Среди прочих минусов жизни в Москве артистка отметила слишком частые городские праздники. По ее мнению, часть средств, которые уходят на такие мероприятия, лучше направить на нужды пенсионеров и малоимущих. Ахмедова добавила, что в остальном считает российскую столицу удобным, красивым и прогрессивным городом.