Петр Рикунов стал победителем второго этапа велогонки "Пять колец Москвы"

Петр Рикунов, представляющий команду Тюменской области, выиграл второй этап международной велогонки "Пять колец Москвы".

Соревнования прошли в понедельник в Крылатском.

Победитель преодолел дистанцию 122,4 км за 2 часа 59 минут 2 секунды. Второе место с аналогичным результатом занял Илья Щегольков, выступающий за команду "Локосфинкс-2". Тройку лучших замкнул Евгений Королев из белорусской команды Minsk Cycling Club с результатом 2 часа 59 минут 51 секунда.

Первый этап, который должен был пройти 25 июня, был отменен из-за режима контртеррористической операции (КТО) на территории Москвы. 24 июня прошел пролог велогонки, победителем которого стал Лев Гонов из команды "Локосфинкс-1". Третий этап пройдет 27 июня в подмосковном поселке Жохово, дистанция составит 156,8 км.

Помимо россиян, в гонке принимают участие команды из Белоруссии и Узбекистана. Соревнования завершатся 28 июня в Крылатском.