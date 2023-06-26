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Петр Рикунов стал победителем второго этапа велогонки "Пять колец Москвы"

Петр Рикунов, представляющий команду Тюменской области, выиграл второй этап международной велогонки "Пять колец Москвы".

Петр Рикунов стал победителем второго этапа велогонки "Пять колец Москвы"
© РИА Новости

Соревнования прошли в понедельник в Крылатском.

Победитель преодолел дистанцию 122,4 км за 2 часа 59 минут 2 секунды. Второе место с аналогичным результатом занял Илья Щегольков, выступающий за команду "Локосфинкс-2". Тройку лучших замкнул Евгений Королев из белорусской команды Minsk Cycling Club с результатом 2 часа 59 минут 51 секунда.

Первый этап, который должен был пройти 25 июня, был отменен из-за режима контртеррористической операции (КТО) на территории Москвы. 24 июня прошел пролог велогонки, победителем которого стал Лев Гонов из команды "Локосфинкс-1". Третий этап пройдет 27 июня в подмосковном поселке Жохово, дистанция составит 156,8 км.

Помимо россиян, в гонке принимают участие команды из Белоруссии и Узбекистана. Соревнования завершатся 28 июня в Крылатском.

Международная многодневка "Пять колец Москвы" является старейшей гонкой в истории отечественного велоспорта. Считается, что первую подобную велогонку по Садовому кольцу провели в столице в 1920 году.