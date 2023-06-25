Собянин: 1,5 тыс. сотрудников пройдут обучение к запуску МЦД-3 и МЦД-4

Свыше 1500 человек проходят обучение для будущей работы на третьем и четвертом Московском центральном диаметрах — «Ленинградско-Казанский» и «Калужско-Нижегородский», запуск которых становится все ближе. Об этом в воскресенье, 26 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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По его словам, старту движения предшествует большая работа, включая развитие инфраструктуры, разработку тарифов и обновление подвижного состава. К работе на будущих направлениях в столице готовят локомотивные бригады, билетных кассиров, кассиров-контролеров, контролеров-ревизоров. Обучением специалистов Москва занимается совместно с перевозчиками — Центральной пригородной пассажирской компанией, Московско-Тверской ППК и РЖД.

— Все сотрудники знакомы с новой системой оплаты проезда: пассажиры смогут ездить по тарифам карты «Тройка» с бесплатной пересадкой на метро и МЦК, — сказал Сергей Собянин.

Новые направления МЦД свяжут между собой более 40 районов Москвы, улучшат транспортную доступность и создадут новые комфортные маршруты для миллионов горожан, добавил Сергей Собянин в Telegram-канале.