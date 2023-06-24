Власти Москвы рассказали, останется ли 26 июня выходным днем

Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова подтвердила изданию РБК, что, несмотря на достижение договоренности с Пригожиным, выходной день для жителей столицы в понедельник, 26 июня остается в силе.

Сергей Собянин объявил выходным днем в Москве понедельник, 26 июня. Он объяснил, что в столице сложная ситуация. Он также порекомендовал жителям столицы воздержаться от поездок по городу и предупредил о возможном перекрытии движения на некоторых дорогах. Кроме того, Собянин попросил горожан сообщать о нештатных ситуациях в службу 112.

В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силы ЧВК Вагнер захватили штаб Южного военного округа. Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ВС РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям ЧВК. В Минобороны эту информацию опровергли. Пригожин призвал сторонников выйти против военного руководства страны.