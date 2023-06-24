Собянин: В связи со сложной ситуацией 26 июня в Москве объявлен выходной день

Выходной день объявлен в Москве в понедельник, 26 июня, в связи с введением режима контртеррористической операции. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин .

«Уважаемые горожане, в Москве объявлен режим контртеррористической операции. Ситуация сложная. В целях минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днем - за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб», - написал Сергей Собянин.

Мэр попросил горожан максимально воздерживаться от поездок по городу - возможно перекрытие движения в отдельных кварталах и на отдельных дорогах. Также Сергей Собянин напомнил москвичам о необходимости своевременно сообщать по телефону 112 о нештатных ситуациях и происшествиях.