Сергей Собянин сообщил об отмене массовых мероприятий в Москве из-за режима КТО

Сергей Собянин сообщил об отмене массовых мероприятий в Москве из-за режима контртеррористической операции
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице отменены все массовые мероприятия в связи с режимом КТО
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«В Москве введён режим контртеррористической операции. В связи с этим в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия», — заявил градоначальник.
При этом он отметил, что все службы в городе работают в полном объёме, а передвижения по столице не затруднены.
Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье введён режим контртеррористической операции в целях пресечения возможных терактов.