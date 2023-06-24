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Сергей Собянин сообщил об отмене массовых мероприятий в Москве из-за режима контртеррористической операции

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице отменены все массовые мероприятия в связи с режимом КТО

Сергей Собянин сообщил об отмене массовых мероприятий в Москве из-за режима КТО
© РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«В Москве введён режим контртеррористической операции. В связи с этим в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия», — заявил градоначальник.

При этом он отметил, что все службы в городе работают в полном объёме, а передвижения по столице не затруднены.

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Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье введён режим контртеррористической операции в целях пресечения возможных терактов.

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