Красную площадь и Мавзолей Ленина закроют для посетителей
Красная площадь, Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены будут закрыты для посетителей 24 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) РФ.
Отмечается, что допуск посетителей в указанные места осуществляться не будет в связи с проведением мероприятий.
В ФСО не уточнили, какие мероприятия будут проводиться на Красной площади в этот день. По информации «Интерфакса», они будут связаны с поздравлением выпускников учебных заведений, в которых проходит «последний звонок».
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