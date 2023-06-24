Красную площадь и Мавзолей Ленина закроют для посетителей

Красная площадь, Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены будут закрыты для посетителей 24 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) РФ.

Отмечается, что допуск посетителей в указанные места осуществляться не будет в связи с проведением мероприятий.