Сдвоенный состав «Ласточки» будет курсировать между Нижним Новгородом и Москвой
С 30 июня начнет движение поезд «Ласточка», в котором увеличат количество вагонов. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.
— В июле по маршруту Нижний Новгород — Москва будет курсировать сдвоенный состав скоростного поезда №721Р/721А «Ласточка», — говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, в новый состав поезда «Ласточки» войдет 10 вагонов. Первый поезд отправится из Москвы 30 июня в 20:57, а прибудет в Нижний Новгород на следующий в 1:07.
В свою очередь из Нижнего Новгорода «Ласточка» отправится 1 июля в 4:55 и приедет в Москву в тот же день в 9:06.
Оформить проездные документы необходимо в железнодорожных билетных кассах, на официальном сайте РЖД или через мобильное приложение, передает агентство городских новостей «Москва».
Накануне сообщалось, что холдинг «Российские железные дороги» собирается увеличить глубину продаж на некоторые южные поезда с Киевского вокзала. Мера распространится на такие направления, как Нижний Новгород, Адлер, Анапа и Ейск.