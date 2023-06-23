Сдвоенный состав «Ласточки» будет курсировать между Нижним Новгородом и Москвой

С 30 июня начнет движение поезд «Ласточка», в котором увеличат количество вагонов. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

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— В июле по маршруту Нижний Новгород — Москва будет курсировать сдвоенный состав скоростного поезда №721Р/721А «Ласточка», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в новый состав поезда «Ласточки» войдет 10 вагонов. Первый поезд отправится из Москвы 30 июня в 20:57, а прибудет в Нижний Новгород на следующий в 1:07.

В свою очередь из Нижнего Новгорода «Ласточка» отправится 1 июля в 4:55 и приедет в Москву в тот же день в 9:06.

Оформить проездные документы необходимо в железнодорожных билетных кассах, на официальном сайте РЖД или через мобильное приложение, передает агентство городских новостей «Москва».