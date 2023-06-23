Москва отметит Сабантуй в парке Коломенское

Московский общегородской праздник "Сабантуй-2023" состоится в 35 раз на территории музея-заповедника "Коломенское" 1 июля. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы.

"1 июля 2023 года на территории музея-заповедника "Коломенское" состоится 35-й Московский общегородской праздник "Сабантуй-2023". Из традиционного праздника тюркских народов Московский Сабантуй с годами перерос в праздник народов Москвы, который ежегодно посещают десятки тысяч человек", - говорится в сообщении.

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В этом году почетными гостями Сабантуя станут герои СВО, а само мероприятие пройдет под эгидой 100-летия генерала армии Махмута Гареева. В рамках фестиваля будет представлена фотоэкспозиция о жизни советского военачальника, военного теоретика и участника шести войн. Как подчеркнул руководитель Департамента нацполитики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков, "это придаст мероприятию дух патриотизма, усилит чувство гордости за свою Родину и ощущение единения народов многонациональной страны".

"За годы проведения московский Сабантуй искренне полюбился жителям и гостям столицы, и уже совсем скоро он гостеприимно откроет свои площадки для людей разных национальностей и вероисповеданий, которые в полной мере смогут ощутить его особый, ни с чем не сравнимый колорит. Атмосфера дружбы, согласия, добрососедства неизменно царит на празднике", - сказал Сучков, чьи слова приводит пресс-служба.

Площадки праздника будут работать с 11:00 до 22:00. Торжественное открытие Московского Сабантуя состоится в 13:00. В числе почетных гостей мероприятия: представители правительства Российской Федерации, власти Москвы, Московской области, Республики Татарстан и Республики Башкортостан, видные политические и общественные деятели.

Программа Сабантуя

"На главной сцене гостей праздника ждут выступления национальных коллективов, звезд эстрады, представляющих разные народы России. Мероприятие откроется выступлением солиста Государственного академического Большого театра, заслуженного артиста Республики Татарстан, тенора Марата Гали. На концертных площадках выступят: этношоу проект "Зайнетдин", народная артистка Республики Татарстан Наиля Фатехова, заслуженные артисты Республики Татарстан Гульдания Хайруллина, Равиль Галиев, Ильнур Гумеров, Лилия Букеева, заслуженные артисты Республики Башкортостан Рустем Шагбалов и Искандар Газизов, народный артист Республики Башкортостан Артур Тутагулов, Альфия Нигматуллина, Тимур Рамазанов, Государственный академический ансамбль народного танца имени Ф. Гаскарова, театр танца "Булгары", ансамбль танца "Татарстан", ансамбль татарского танца "Ильдан", - анонсировали в департаменте.

Также в пресс-службе отметили, что "сердцем" каждого Сабантуя является площадка национальной борьбы. В этом году зрителей ждут финальные схватки Кубка мира по поясной борьбе корэш.

"Буквально за одну ночь в Коломенском вырастут аутентичные башкирская и татарская деревни - бревна для изб, материалы для юрт и элементы внутреннего убранства специально привезут из регионов. Традиционно здесь можно будет принять участие в народных играх Сабантуя, увидеть выступления артистов и посетить ярмарки изделий национальных промыслов. Удивит Сабантуй в этом году презентацией новой компьютерной трехмерной игры "Батыр: сказание о храбреце", - сообщается в анонсе праздника.

Кроме того, на празднике будет работать территория женственности "Татар гюзяле" ("Татарская красавица"), где известные спикеры будут обсуждать важные для женщин темы: психологию, женское здоровье, красоту и стиль. Площадка Духовного управления мусульман Москвы представит образовательное пространство, где выступят эксперты в различных областях: журналистики, искусства, науки.

"Гости Сабантуя смогут продегустировать национальные блюда на площадке "Кухни народов мира", прогуляться по аллее национальных шатров "Улица добрых соседей", принять участие в различных розыгрышах, мастер-классах для детей и взрослых, увидеть награждение победителей соревнований по конному спорту и гребной регате", - заключили в пресс-службе.