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Сергей Собянин возложил цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби

Память погибших в Великой Отечественной войне почтил мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города возложил цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби в четверг, 22 июня.

Собянин возложил цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата
© Вечерняя Москва

В этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война, которая продлилась четыре года. Она унесла множество жизней.

— Мы склоняем головы перед памятью погибших в битве с фашистами, замученных в концлагерях, умерших от голода и лишений. Восхищаемся героизмом и стойкостью фронтовиков и тружеников тыла. Беспримерный подвиг нашего народа в годы Великой Отечественной войны всегда будет для благодарных потомков неиссякаемым источником патриотизма и огромной нравственной силы. Вечная память и вечная слава героям, победившим в священной войне, — написал Сергей Собянин в Telegram-канале.

В полночь 22 июня у стен Музея Победы стартовала акция «Свечи памяти», в которой приняли участие около четырех тысяч человек.

Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби возложил венок к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены, цветы к обелискам городов-героев и памятным знакам городов, удостоенных звания «Город воинской славы».

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