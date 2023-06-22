Сергей Собянин возложил цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби
Память погибших в Великой Отечественной войне почтил мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города возложил цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби в четверг, 22 июня.
В этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война, которая продлилась четыре года. Она унесла множество жизней.
— Мы склоняем головы перед памятью погибших в битве с фашистами, замученных в концлагерях, умерших от голода и лишений. Восхищаемся героизмом и стойкостью фронтовиков и тружеников тыла. Беспримерный подвиг нашего народа в годы Великой Отечественной войны всегда будет для благодарных потомков неиссякаемым источником патриотизма и огромной нравственной силы. Вечная память и вечная слава героям, победившим в священной войне, — написал Сергей Собянин в Telegram-канале.
В полночь 22 июня у стен Музея Победы стартовала акция «Свечи памяти», в которой приняли участие около четырех тысяч человек.
Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби возложил венок к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены, цветы к обелискам городов-героев и памятным знакам городов, удостоенных звания «Город воинской славы».