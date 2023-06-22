Собянин возложил цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата

— Мы склоняем головы перед памятью погибших в битве с фашистами, замученных в концлагерях, умерших от голода и лишений. Восхищаемся героизмом и стойкостью фронтовиков и тружеников тыла. Беспримерный подвиг нашего народа в годы Великой Отечественной войны всегда будет для благодарных потомков неиссякаемым источником патриотизма и огромной нравственной силы. Вечная память и вечная слава героям, победившим в священной войне, — написал Сергей Собянин в Telegram-канале.