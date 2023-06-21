Изменится движение поездов на Савеловском и Белорусском направлениях D1 с 24 июня

С 3:30 24 июня до 3:30 26 июня будет изменено движение поездов на Савеловском и Белорусском направлениях D1. Об этом в среду, 21 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и дорожно-транспортного развития инфраструктуры.

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— Часть поездов отменят, интервалы в движении поездов увеличат до полутора часов, — говорится в сообщении.

Кроме того, часть остановок будут вовсе отменены, время отправления последних поездов также изменится. 24 и 25 числа закроют путь в область на участке от станции Савеловская до Бескудниково. Поезда будут следовать только в сторону Москвы. Также будет изменено движение аэроэкспрессов в Шереметьево 24 и 25 июня.

Как уточняется, ограничительные меры связаны со строительством улично-дорожной сети, пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».