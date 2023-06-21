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Сергей Собянин рассказал о способах увеличения доходов бюджета Москвы

Сергей Собянин рассказал о том, как формируется бюджет Москвы и что является основой роста городской казны в 2023 году. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на слова мэра столицы.

Собянин рассказал о способах увеличения доходов бюджета Москвы
©  Агентство ''Москва''/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Владимир Новиков

Глава города отметил, что работа над ростом доходов ведется на протяжении последних 12 лет.

По словам Собянина, в Москве самый активный и творческий малый бизнес.

"Каждый бизнесмен или самозанятый платит в бюджет вроде бы немного. Но когда речь идет о миллионах людей, то вместе они обеспечивают сотни миллиардов рублей доходов – четверть бюджета Москвы", – поделился градоначальник.

Кроме того, Собянин выделил еще три источника постоянного роста доходов:

  • московское благоустройство, которое повышает качество жизни и привлекает более серьезных специалистов и более богатый бизнес;
  • льготы для промышленности, благодаря которым растет производство и прибавляются отчисления;
  • традиционные налогоплательщики – банки, страховщики, строители, торговля, IT и многие другие.

Ранее сообщалось, что комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы заключил 16 соглашений, направленных на развитие промышленности и создание более комфортной среды в столице в рамках прошедшего ПМЭФ-2023.

Отмечалось, что с городом теперь сотрудничают крупные производители, девелоперы, финансовые организации, федеральные и региональные ведомства.

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