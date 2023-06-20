В Москве запустили речные электротрамваи
Москва запустила речные электротрамваи. В интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин заявил, что первым будет маршрут от парка «Фили» до Киевской. Запланирована также линия Автозаводский мост — Печатники.
Как сообщается на сайте Дептранса, речные электросуда будут около 22 метров в длину, в каждом — 50 посадочных мест, два из которых для людей с ограниченным возможностями. В салоне есть информационные экраны, USB-зарядки, Wi-Fi, места для самокатов и велосипедов, столики для работы за ноутбуком, панорамные окна.
Проезд можно оплатить «Тройкой», биометрией или банковской картой, рассказал научный руководитель института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин:
— В большой структуре московского пассажирского транспорта это очень маленький сегмент, но и наши расчеты показывают, я уверен, что это подтвердится на практике, что некоторому количеству московских жителей это облегчит жизнь. Это в полном смысле общественный транспорт. Суда с электродвигателями — это один из трендов развития внутреннего водного транспорта, мировой тренд. Отечественная судостроительная промышленность получила этот заказ, который она ни от кого другого, кроме Москвы, не получила.
— Не возникло сложностей с комплектующими, необходимыми для производства судов и их ремонта, из-за санкций? Насколько такие трамвайчики построены из отечественных компонентов?
— Все отечественное судостроение строилось последние годы в том числе с привлечением зарубежной комплектации. Но насколько я понимаю, мягко сказать, что это не Boeing, это вполне решаемо в пределах отечественного машиностроения, здесь нет технологических препятствий, которые есть в более сложных сегментах транспортного машиностроения, прежде всего в авиастроении.
Электрические речные трамваи будут ходить по Москве-реке и зимой. Обшивка нижней части кораблей сделана из особо прочной стали. Поэтому они смогут курсировать и в колотом льду. Пока судов десять. В следующем году планируется запустить 21.
Как писала газета «Ведомости», для них будут установлены 23 плавучих причала, два пункта базирования флота и шесть береговых зарядных станций. Существующими причалами они также смогут пользоваться.