В Москве запустили речные электротрамваи

— В большой структуре московского пассажирского транспорта это очень маленький сегмент, но и наши расчеты показывают, я уверен, что это подтвердится на практике, что некоторому количеству московских жителей это облегчит жизнь. Это в полном смысле общественный транспорт. Суда с электродвигателями — это один из трендов развития внутреннего водного транспорта, мировой тренд. Отечественная судостроительная промышленность получила этот заказ, который она ни от кого другого, кроме Москвы, не получила.