Огурцы и помидоры подешевели в Москве в мае этого года

Огурцы и помидоры подешевели в Москве в мае 2023 года. Об этом во вторник, 20 июня, сообщили в пресс-службе Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу (ЦФО).

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Отмечается, что годовая инфляция в мае 2023 года в Москве выросла до 2,6 процента. При этом продовольственная инфляция пошла на спад.

На цену огурцов и помидоров повлиял запуск тепличных комплексов, который способствовал увеличению выращиваемых овощей. Также снизились цены на молоко и сметану, чему способствовало увеличение поставляемой из российских регионов продукции.

Также в столице подешевели непродовольственные продукты. В частности, речь идет о смартфонах. При этом из-за повышенного спроса выросли цены на бензин, в том числе на московских АЗС.

Серьезный рост показали цены на туристические путевки, в том числе в Турцию и Египет.

В целом по стране годовая инфляция выросла до 2,5 процента. По прогнозу Банка России, в 2023 году она составит от 4,5 до 6,5 процента.