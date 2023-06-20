Городские лагеря в Москве: самые необычные и полезные

Многие столичные школьники летом уезжают на дачи, в загородные оздоровительные лагеря или в путешествие с родителями на время отпуска. А если нет ни дачи, ни денег на путевку к морю? Как скрасить досуг ребенку, чтобы не сидел с утра до вечера в телефоне, а интересно и с пользой проводил время, пока мама с папой на работе? Выручат городские лагеря дневного пребывания. Их открыли при дворцах творчества, музеях, парках и ряде других досуговых площадок - более сотни в городе. Корреспонденты "РГ" выбрали самые интересные из них.

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Принцип работы таких лагерей простой: утром принимают ребенка, вечером возвращают родителям, а днем развлекают, обучают, кормят и гуляют. Основные отличия касаются времени пребывания, длины смен, питания, стоимости и главное - набора активностей. Кстати, многие мамы, прежде чем рискнуть отправить чадо на три недели в лагерь к морю, лагерь дневного пребывания используют в качестве пробы.

Лучший среди разных

Возглавляет наш топ лучших лагерей - проект Московского дворца пионеров на Воробьевых горах. В подразделениях на Донской улице, на Университетском и Новоясеневском проспектах работают летние смены проекта "Профильная четверть". Это единственный в столице бесплатный лагерь. Главный принцип получения путевки - быть активным в учебе, спорте...

Длится смена 10 рабочих дней (выходные не считаются) с 9.00 до 18.00. Смен впереди еще три, у каждой своя тематика: сказки, история, мюзиклы. Сейчас идет смена "Твой ориентир", посвященная туризму. В конце смены ребята создадут свой "туристический продукт" . "Смены рассчитаны на ребят до 17 лет", - рассказывает "РГ" куратор проекта "Профильная четверть" Наталья Синица.

Астрономия и мегагерои

На втором месте по качеству программы и стоимости - Дворец творчества на Миусах. Программа его летнего лагеря рассчитана на детей от 6 до 14 лет. Путевки сюда хорошо раскупают, но на начало июля еще есть свободные места. Школьникам начальных классов здесь предлагают погрузиться в астрономию и биологию. Для подростков смены посвящены мегагероям, миру программирования и многому другому. Смены длятся по пять дней с 9.00 до 18.00.

Цена смены: от 6,5 тысячи рублей.

Место для эстетов

На третьем месте - популярная у продвинутых родителей Зеленая школа в Парке Горького. В этом году смены ее летнего кампуса посвящены фотографии, фрисби, керамике... Во время отдыха запланированы исторические прогулки, игры в прятки, посещение музеев. Длится смена 5 дней с 10.00 до 19.00.

Цена смены: 17 тысяч рублей.

Дворцовый размах

Необычное времяпрепровождение предлагает музей-заповедник "Царицыно". Под летний кампус здесь выделили весь Малый дворец! "Дети много гуляют в дворцовом парке, узнают про музейное дело, занимаются дизайном, музыкой, - рассказывают в пресс-службе музея. - В качестве итоговой работы ребята создают свой аудиогид по парку, собирают выставку или устраивают спектакль". Рассчитаны смены на ребят в возрасте от 8 до 14 лет. Во время смены можно неограниченно пить чай в Малом дворце, а детские обеды готовит музейное кафе "Екатерина". Смена длится 10 дней или две недели, не считая выходных дней, с 10.00 до 18.00.

Цена смены: 30 тысяч рублей.

Роботы, спорт и язык

Если интересны тематические лагеря, то стоит обратить внимание, например, на школу робототехники и программирования Cyber Class. За смену, а длится она пять дней с 9.00 до 18.00, любой ребенок станет уверенным пользователем ПК. "У нас хорошие преподаватели, но долго сидеть перед монитором ребятам не даем. Есть время на прогулки в парке, музеи", - уточняет представитель школы Илья Жильцов.

Цена смены: 20,5 тысячи рублей.

Для юных скалолазов

Подвижным детям интересно провести смену в клубе скалолазания O-Skal. Его организовал мастер спорта, чемпион России скалолаз Михаил Пекарев. Как уверяет основатель клуба, даже новичок за смену научится основам скалолазания.

Цена смены: 17 тысяч рублей.

Каникулы на ВДНХ

Если ребенок увлекается английским языком, стоит рассмотреть программу хобби-клуба "Городские каникулы", расположенного на территории ВДНХ. Каждая смена длится неделю, время с 7.30 до 19.00. Тематика у каждой смены разная: "Лего-Миньоны", "Гарри Поттер и Уэнсдей Аддамс", "Звездныевойны".