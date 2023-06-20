В Москве выбрали лучшего машиниста электропоезда метро — им стал Павел Ткач с Большой кольцевой линии. Специалист занял первое место в городском конкурсе «Московские мастера». Об этом во вторник, 20 июня, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

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На практическом этапе машинисты соревновались в умении правильно действовать при возникновении неисправностей или аварийных ситуаций на составах. А в теоретической — демонстрировали весь спектр профессиональных знаний.

Второе место в состязании занял Владимир Воробьев с Калужско-Рижской линии, а почетную бронзу забрал Алексей Евланов с Замоскворецкой линии.

По словам главы столичного дептранса Максима Ликсутова, победитель представит город на всероссийском конкурсе среди машинистов метро, который пройдет в Москве осенью.

— Конкурсы мастерства среди сотрудников помогают еще лучше подготовить их к работе в любых ситуациях, так как от профессионализма и опыта машиниста зависит безопасность пассажиров. БКЛ — гордость Москвы, поэтому мы очень рады, что именно на этой линии трудится лучший машинист метро, — передает слова Ликсутова Telegram-канал «Дептранс Москвы».