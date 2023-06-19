Молодых москвичей научат основам стендапа и ораторского искусства

Студия создания комедии проекта «Stand Up лига» готова научить молодых людей актерскому мастерству, технике речи и написанию комедий. Об этом сообщили в мэрии Москвы.

© Mos.ru

Новый сезон занятий по основам стендапа и ораторского искусства начинается с 26 июня.

«Основная миссия лиги — развивать творческое сообщество комиков, и студия создания комедии на данный момент самая доступная точка входа в наше комьюнити, здесь рады всем. Проходить отбор не нужно. Ты просто приходишь, и тебя тут всегда встретит наше сообщество», — рассказала Оксана Яковлева, руководитель проекта «Stand Up лига».

В студии ждут всех желающих жителей Москвы в возрасте от 18 до 35 лет, в том числе и комиков, которые уже выступают в жанре стендап-комедии. Наставниками и экспертами станут профессиональные медийные авторы, комики, дикторы, актеры и импровизаторы.

Они расскажут о том, как с помощью юмора завоевать внимание окружающих, изучить основы творческих методик. Помимо этого участники смогут узнать, где искать вдохновение и как сочинять шутки.

Занятия абсолютно бесплатные, они будут проводиться на площадке проектного офиса «Молодежь Москвы». Для участия нужно пройти регистрацию на сайте.

Отметим, что «Молодежь Москвы» помимо «Stand Up лиги» реализует еще 9 проектов.