Молодых москвичей научат основам стендапа и ораторского искусства
Студия создания комедии проекта «Stand Up лига» готова научить молодых людей актерскому мастерству, технике речи и написанию комедий. Об этом сообщили в мэрии Москвы.
Новый сезон занятий по основам стендапа и ораторского искусства начинается с 26 июня.
«Основная миссия лиги — развивать творческое сообщество комиков, и студия создания комедии на данный момент самая доступная точка входа в наше комьюнити, здесь рады всем. Проходить отбор не нужно. Ты просто приходишь, и тебя тут всегда встретит наше сообщество», — рассказала Оксана Яковлева, руководитель проекта «Stand Up лига».
В студии ждут всех желающих жителей Москвы в возрасте от 18 до 35 лет, в том числе и комиков, которые уже выступают в жанре стендап-комедии. Наставниками и экспертами станут профессиональные медийные авторы, комики, дикторы, актеры и импровизаторы.
Они расскажут о том, как с помощью юмора завоевать внимание окружающих, изучить основы творческих методик. Помимо этого участники смогут узнать, где искать вдохновение и как сочинять шутки.
Занятия абсолютно бесплатные, они будут проводиться на площадке проектного офиса «Молодежь Москвы». Для участия нужно пройти регистрацию на сайте.
Отметим, что «Молодежь Москвы» помимо «Stand Up лиги» реализует еще 9 проектов.
МедиаШУМ предназначен для молодых журналистов и блогеров, он помогает создать свой продакшен, а также бесплатно обучает медиа. «#НаРайоне» направлен на поддержку и развитие уличной культуры и спорта, «ДеБаттл» – об искусстве актерского мастерства и выступлений. С помощью проекта «ВРаботе» можно научиться проходить собеседования, составлять резюме, подняться по карьерной лестнице. Также есть проект для обучения IT-специалистов «КиберМосква» и патриотический проект «Город Героев Москва». Стрит-арт-художников объединяет проект «Стены», а студентов поддерживает проект «Округа.Вузы». Есть также лига КВН «Молодежь Москвы». https://taplink.cc/molodezhmsk