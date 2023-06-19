В Москве впервые пройдет конкурс краеведческих проектов «Местознание»

Прием заявок продлится до 30 июля.
Открылся прием заявок на участие в первом общегородском конкурсе краеведческих проектов и практик «Местознание», сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы. Отправить свои работы до 30 июля могут сотрудники городских музеев, библиотек, выставочных залов и других учреждений культуры. Основное требование ко всем проектам — они должны быть уже реализованы или начало их работы запланировано на 2023 год.
«Заявки принимаются по восьми номинациям. Среди них “Экскурсионная деятельность”, “Мастер цифровизации”, “Мемориальная и реставрационная деятельность”. По итогам конкурса будет создана открытая платформа, где разместят лучшие лекции, исследования, экскурсии», — рассказала Наталья Сергунина.
В состав экспертного совета конкурса вошли директор Музея Москвы Анна Трапкова, директор Государственного литературного музея Дмитрий Бак, заместитель декана по научной работе исторического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Дмитрий Андреев, главный редактор издательского центра «Москвоведение» Владимир Козлов и генеральный директор музея-заповедника «Царицыно» Елизавета Фокина. Победителей объявят осенью. В завершение конкурса в Москве организуют фестиваль «Местознание», где представят работы лауреатов.
Проект поможет жителям и туристам познакомиться с малоизвестными достопримечательностями города. На территории столицы много интересных локаций, которые свидетельствуют о многовековой истории Москвы. Например, древнее Дьяково городище — уникальный памятник археологии на территории музея-заповедника «Коломенское», средневековое Крутицкому подворье. А также музей-усадьба Льва Толстого в Хамовниках, где семья писателя прожила много лет и где был создан, в частности, роман «Воскресение».