В Москве впервые пройдет конкурс краеведческих проектов «Местознание»

Открылся прием заявок на участие в первом общегородском конкурсе краеведческих проектов и практик «Местознание» , сообщила Наталья Сергунина , заместитель Мэра Москвы . Отправить свои работы до 30 июля могут сотрудники городских музеев, библиотек, выставочных залов и других учреждений культуры. Основное требование ко всем проектам — они должны быть уже реализованы или начало их работы запланировано на 2023 год.

«Заявки принимаются по восьми номинациям. Среди них “Экскурсионная деятельность”, “Мастер цифровизации”, “Мемориальная и реставрационная деятельность”. По итогам конкурса будет создана открытая платформа, где разместят лучшие лекции, исследования, экскурсии», — рассказала Наталья Сергунина .

Проект поможет жителям и туристам познакомиться с малоизвестными достопримечательностями города. На территории столицы много интересных локаций, которые свидетельствуют о многовековой истории Москвы. Например, древнее Дьяково городище — уникальный памятник археологии на территории музея-заповедника «Коломенское», средневековое Крутицкому подворье. А также музей-усадьба Льва Толстого в Хамовниках, где семья писателя прожила много лет и где был создан, в частности, роман «Воскресение».