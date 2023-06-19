В Москве прошла церемония по взятию частицы Вечного огня

"В этом году отмечается 80-летие победы в Сталинградской битве, в честь этого на протяжении года во всех субъектах России в разных форматах проходят памятные акции. Наш "Путь Победы" тоже стал частью этих мероприятий. И символично, что именно в Волгограде соединятся частицы Вечного огня из городов-героев. Мы вспомним всех, кто сражался и отдавал жизни во имя будущего нашей страны. Склоним головы и поблагодарим каждого", - сказала она.