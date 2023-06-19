В Москве прошла церемония по взятию частицы Вечного огня

В Москве прошла всероссийская акция "Путь Победы", организованная всероссийским общественным движением "Волонтеры Победы" при поддержке Фонда президентских грантов. Об этом сообщает пресс-служба движения. Это уже четвертый город-герой, который объединила акция.
Отмечается, что мероприятие состоялось на Поклонной горе в Парке Победы. На церемонии собрались жители столицы, участники движения "Волонтеры Победы", воспитанники "Юнармии" и РДДМ "Движение первых".
Как подчеркнула зампред комитета по развитию гражданского общества, председатель центрального штаба "Волонтеров Победы" Ольга Занко, передача частиц Вечного огня к Мамаевому кургану — это настоящий путь памяти о всех тех, кто мужественно сражался во имя свободной и мирной жизни.
"В этом году отмечается 80-летие победы в Сталинградской битве, в честь этого на протяжении года во всех субъектах России в разных форматах проходят памятные акции. Наш "Путь Победы" тоже стал частью этих мероприятий. И символично, что именно в Волгограде соединятся частицы Вечного огня из городов-героев. Мы вспомним всех, кто сражался и отдавал жизни во имя будущего нашей страны. Склоним головы и поблагодарим каждого", - сказала она.
Церемония в Москве началась после развода Почетного караула и торжественных фанфар военного оркестра. Военнослужащий 154-го комендантского Преображенского полка от пламени Вечного огня зажег факел и проследовал для передачи частицы к участникам движения "Волонтеры Победы", победителям конкурса "Путь Победы" Людмиле Гореловой и Виктории Денякиной.
"Путь Победы" - огромная возможность для меня почтить память всех героев нашей Родины, а также поклониться павшим солдатам. Я очень благодарна, что мне доверили стать членом потрясающей команды", - сказала Денякина.
Частицу Вечного огня вместе с волонтерами принял ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы Михаил Николаевич Пеймер. После передачи частицы Вечного огня все участники мероприятия почтили память погибших в годы войны минутой молчания и возложением цветов. В завершении мероприятия ветеран и волонтеры вместе с частицей огня уехали на ретро-кабриолете.