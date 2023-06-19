Фестиваль профессий: столичные выпускники смогут найти работу по душе

18 июня Московский дворец творчества детей и молодежи имени Гайдара встретил школьников на профориентационном фестивале «ПроПрофессии и ПроВозможности».

© Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Фестиваль профессий — семейный праздник, задуманный Департаментом образования и науки Москвы и реализованный столичным Центром развития профессионального образования. Основная идея праздника, который проводится под открытым небом, — помочь выпускникам школ найти себе интересное занятие, выбрать профессию.

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Это уже второй подобный фестиваль. Тестовый пилотный проект состоялся в прошлом году на Воробьевых горах и собрал около пяти тысяч учащихся. Нынешний собрал вдвое больше гостей и существенно расширил программу. Например, в этот раз с будущими студентами работали представители компаний-работодателей. Они рассказали о карьерных возможностях и трудоустройстве молодых специалистов.

Приемная комиссия дала ответы на вопросы о поступлении и зачислении, помогла зарегистрироваться на Дни открытых дверей в вузах. В «Зоне профориентации» все желающие прошли тестирование и определили свой личный профессиональный ориентир. Участники тестов, разработанных траекторией профессионального развития «Профилум» и проектом по профориентации школьников «Билет в будущее», по результатам диагностики получили рекомендации по карьерному развитию и выбору направления для обучения.

Смогли ребята пообщаться и со студентами колледжей, которые работали на профориентационной площадке.

— Пошла учиться в спасательный колледж потому, что хотела помогать людям в чрезвычайных ситуациях. Эта профессия сегодня востребована как никогда. Наш колледж — огромная большая семья с классными педагогами, новейшими методиками в области спасения, — говорит студентка третьего курса Технического пожарно-спасательного колледжа имени Героя России Владимира Максимчука Полина Шваб.

В рамках фестиваля работодатели, студенты и педагоги колледжей провели свыше 200 мастер-классов. Гости пробовали себя в программировании промышленных сварочных роботов и в роли водителя электробуса, машиниста, монтера пути, спасателя. Любители кулинарии узнали новые рецепты блюд, коктейлей и тонкости сервировки стола. Большим спросом пользовался мастер-класс по макияжу.

Студентка третьего курса Юридического колледжа Виктория Коякова рассказала о работе криминалиста. Для работы на месте преступления эксперты берут с собой специальный чемодан. В нем собран минимальный набор инструментов, необходимых, чтобы, например, «снять» следы, изъять с места преступления улики. В нем лежат фонарики, наборы для копирования объемных следов, порошки и инструменты для снятия отпечатков пальцев.

— Мне очень нравится моя профессия. Я из семьи сотрудника полиции, и для меня не стоял вопрос, кем быть. Моя будущая работа — это большой интересный мир людей, стоящих на страже правопорядка, — говорит Виктория.

Интересно, что в этом году столица увеличила контрольные цифры приема в колледжи под ключевые городские отрасли на 20 процентов. Это значит, что еще больше молодых людей смогут получить востребованные в экономике столицы профессии по практико-ориентированным программам, разработанным под запросы работодателей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Швец, заместитель руководителя Департамент образования и науки Москвы: