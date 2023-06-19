Собянин рассказал о росте популярности инвестиционной карты Москвы

«Инвестиционной картой Москвы за год воспользовались почти 30 тыс. раз. Летом 2022 года мы обновили эту карту, чтобы инвесторы могли подобрать площадку под конкретные нужды своего бизнеса», - написал Собянин.

По его словам, для детального выбора была собрана масса аналитической информации: в частности, о плотности и структуре населения, трафике и транспортной доступности.

«Сегодня на карте - больше 200 площадок под локализацию бизнеса любого масштаба. Популярностью в I полугодии 2023-го пользуются участки для промышленности, помещения под производства и технопарки», - отметил мэр.

Он уточнил, что с помощью карты инвесторы могут подобрать площадку, в том числе в особой экономической зоне «Технополис «Москва». Также растет интерес к участкам, вошедшим в программу комплексного развития территорий. Кроме того, на карте отмечены инфраструктурные объекты: проекты государственно-частного партнерства, действующие в городе промышленные предприятия и проекты, финансируемые за счет бюджета.