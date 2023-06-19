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Собянин рассказал о росте популярности инвестиционной карты Москвы

Обновленная инвестиционная карта Москвы помогает выбрать площадку для локализации бизнеса. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин рассказал о росте популярности инвестиционной карты Москвы
© РИА Новости

«Инвестиционной картой Москвы за год воспользовались почти 30 тыс. раз. Летом 2022 года мы обновили эту карту, чтобы инвесторы могли подобрать площадку под конкретные нужды своего бизнеса», - написал Собянин.

По его словам, для детального выбора была собрана масса аналитической информации: в частности, о плотности и структуре населения, трафике и транспортной доступности.

Предприниматели могут теперь оценить инфраструктуру вокруг объектов.

«Сегодня на карте - больше 200 площадок под локализацию бизнеса любого масштаба. Популярностью в I полугодии 2023-го пользуются участки для промышленности, помещения под производства и технопарки», - отметил мэр.

Он уточнил, что с помощью карты инвесторы могут подобрать площадку, в том числе в особой экономической зоне «Технополис «Москва». Также растет интерес к участкам, вошедшим в программу комплексного развития территорий. Кроме того, на карте отмечены инфраструктурные объекты: проекты государственно-частного партнерства, действующие в городе промышленные предприятия и проекты, финансируемые за счет бюджета.

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