Более 1 тысячи новых домовых указателей установили в Москве

Более тысячи новых домовых указателей установили в Москве с начала года
В столице специалисты комплекса городского хозяйства установили более тысячи новых домовых указателей. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«В Москве все навигационные элементы - домовые и городские указатели, информационные поля - соответствуют разработанному стандарту. Синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц. Благодаря созданию Единой системы навигации, москвичи и гости столицы могут быстро найти дорогу к ближайшей станции метро, МЦК или МЦД, больнице, театру, школе или другому социально значимому объекту», - сказал Бирюков.
Он добавил, что всего в 2023 году запланирована установка 1,2 тыс. городских и 3,7 тыс. домовых указателей.