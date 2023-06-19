Более 1 тысячи новых домовых указателей установили в Москве

«В Москве все навигационные элементы - домовые и городские указатели, информационные поля - соответствуют разработанному стандарту. Синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц. Благодаря созданию Единой системы навигации, москвичи и гости столицы могут быстро найти дорогу к ближайшей станции метро, МЦК или МЦД, больнице, театру, школе или другому социально значимому объекту», - сказал Бирюков.