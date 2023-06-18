$83.65-0.3191.63+0.67

Фестиваль «Творчество юных» впервые прошел в Музее Победы

Фестиваль «Творчество юных» впервые прошел в стенах Музея Победы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе музея в воскресенье, 18 июня.

Фестиваль «Творчество юных» впервые прошел в Музее Победы
© Пресс-служба Музея Победы

Мероприятие прошло с 11 по 18 июня. В нем приняли участие более 200 артистов из России и Белоруссии.

Помимо репетиций и выступлений участники фестиваля смогли насладиться насыщенной культурной программой. Они познакомились с экспозицией Музея Победы, а также посетили знаковые места Москвы.

Кроме того, в рамках фестиваля прошли 20 мастер-классов, которые провели известные актеры и певцы. В частности, речь идет о народном артисте России Владимире Девятове, заслуженном артисте Беларуси Руслане Алехно, заслуженных артистах России Александре Олешко и Андрее Анкудинове, народной артистке России Людмиле Николаевой и другими.

18 июня в завершение фестиваля состоялся гала-концерт. Он представлял из себя синтез традиционного народного искусства с классической музыкой.

Кроме того, в День медицинского работника, 18 июня, в Музее Победы прошли бесплатные мастер-классы по оказанию первой помощи. Волонтеры показали гостям, как проводить базовую сердечно-легочную реанимацию, как накладывать артериальный жгут при различных видах кровотечений и многое другое.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители