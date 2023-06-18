Фестиваль «Творчество юных» впервые прошел в Музее Победы

Фестиваль «Творчество юных» впервые прошел в стенах Музея Победы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе музея в воскресенье, 18 июня.

© Пресс-служба Музея Победы

Мероприятие прошло с 11 по 18 июня. В нем приняли участие более 200 артистов из России и Белоруссии.

Помимо репетиций и выступлений участники фестиваля смогли насладиться насыщенной культурной программой. Они познакомились с экспозицией Музея Победы, а также посетили знаковые места Москвы.

Кроме того, в рамках фестиваля прошли 20 мастер-классов, которые провели известные актеры и певцы. В частности, речь идет о народном артисте России Владимире Девятове, заслуженном артисте Беларуси Руслане Алехно, заслуженных артистах России Александре Олешко и Андрее Анкудинове, народной артистке России Людмиле Николаевой и другими.

18 июня в завершение фестиваля состоялся гала-концерт. Он представлял из себя синтез традиционного народного искусства с классической музыкой.