Фестиваль «Творчество юных» впервые прошел в Музее Победы
Фестиваль «Творчество юных» впервые прошел в стенах Музея Победы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе музея в воскресенье, 18 июня.
Мероприятие прошло с 11 по 18 июня. В нем приняли участие более 200 артистов из России и Белоруссии.
Помимо репетиций и выступлений участники фестиваля смогли насладиться насыщенной культурной программой. Они познакомились с экспозицией Музея Победы, а также посетили знаковые места Москвы.
Кроме того, в рамках фестиваля прошли 20 мастер-классов, которые провели известные актеры и певцы. В частности, речь идет о народном артисте России Владимире Девятове, заслуженном артисте Беларуси Руслане Алехно, заслуженных артистах России Александре Олешко и Андрее Анкудинове, народной артистке России Людмиле Николаевой и другими.
18 июня в завершение фестиваля состоялся гала-концерт. Он представлял из себя синтез традиционного народного искусства с классической музыкой.
Кроме того, в День медицинского работника, 18 июня, в Музее Победы прошли бесплатные мастер-классы по оказанию первой помощи. Волонтеры показали гостям, как проводить базовую сердечно-легочную реанимацию, как накладывать артериальный жгут при различных видах кровотечений и многое другое.