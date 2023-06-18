$83.65-0.3191.63+0.67

В Московском зоопарке появились на свет шесть щенков кустарниковой собаки

В Московском зоопарке в начале мая появились на свет шесть щенков кустарниковой собаки. Это уже четвертое потомство самца Вицли-Пуцли и самки Фреи.

Шесть щенков кустарниковой собаки родились в Московском зоопарке
© Mos.ru

Сотрудники зоопарка сделали так, чтобы роды и выхаживание малышей проходили в среде, максимально похожей на естественную. Это залог здорового развития малышей. Вицли-Пуцли и Фрея стали заботливыми родителями.

«Сейчас щенки питаются материнским молоком. Они все время рядом с Фреей, а пока она занята заботой о детенышах, пищу ей приносит отец семейства. Братья и сестры также помогают. Кустарниковые собаки — стайные животные, они все время общаются, перекликаются и все делают вместе. Старшие щенки заботятся о маме и контролируют территорию — ходят по периметру вольера и следят за ситуацией вокруг», — рассказала Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

У кустарниковых собак, как и некоторых других псовых, воспитанием и выращиванием потомства занимаются оба родителя. Щенки находятся рядом с мамой и папой примерно до года, затем покидают стаю, чтобы обзавестись собственной семьей.

Живущие в зоопарке кустарниковые собаки очень активны. Летом они любят купаться в пруду — они хорошо плавают и ныряют. У этих животных на лапах даже есть перепонки. Старшие щенки играют с ветками, конгами и другими игрушками, которые делают для них киперы.

Кустарниковая собака занесена в Международную Красную книгу как вид, близкий к уязвимому положению. Исконная родина этих хищников — тропические леса и саванны Латинской Америки. Сегодня экологический баланс в этих регионах нарушен, звери лишаются естественной среды обитания и кормовой базы. По оценкам специалистов, популяция вида в природе не превышает 18 тысяч особей.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители