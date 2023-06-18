Шесть щенков кустарниковой собаки родились в Московском зоопарке

В Московском зоопарке в начале мая появились на свет шесть щенков кустарниковой собаки. Это уже четвертое потомство самца Вицли-Пуцли и самки Фреи.

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Сотрудники зоопарка сделали так, чтобы роды и выхаживание малышей проходили в среде, максимально похожей на естественную. Это залог здорового развития малышей. Вицли-Пуцли и Фрея стали заботливыми родителями.

«Сейчас щенки питаются материнским молоком. Они все время рядом с Фреей, а пока она занята заботой о детенышах, пищу ей приносит отец семейства. Братья и сестры также помогают. Кустарниковые собаки — стайные животные, они все время общаются, перекликаются и все делают вместе. Старшие щенки заботятся о маме и контролируют территорию — ходят по периметру вольера и следят за ситуацией вокруг», — рассказала Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

У кустарниковых собак, как и некоторых других псовых, воспитанием и выращиванием потомства занимаются оба родителя. Щенки находятся рядом с мамой и папой примерно до года, затем покидают стаю, чтобы обзавестись собственной семьей.

Живущие в зоопарке кустарниковые собаки очень активны. Летом они любят купаться в пруду — они хорошо плавают и ныряют. У этих животных на лапах даже есть перепонки. Старшие щенки играют с ветками, конгами и другими игрушками, которые делают для них киперы.