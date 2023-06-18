Начался капитальный ремонт Дома связи на ВДНХ
На ВДНХ начался капитальный ремонт павильона №546 «Дом связи». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Специалисты заменят кровлю и водосточную систему здания, усилят несущие конструкции и создадут отдельный выход из подвала. Также перепланируют строение, заменят внутренние инженерные системы и проложат наружные. Кроме того, пройдут работы по внутренней отделке, установят новые окна и двери, отреставрируют и воссоздадут лепной декор», - говорится в сообщении.
Отмечается, что запланировано благоустройство территории, прилегающей к павильону. Работы будут завершены до конца 2023 года.
Дом связи был построен к открытию выставки в 1954 году. Там располагался радиовещательный комплекс Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (прежнее название ВДНХ). В этом здании работали дикторы Всесоюзного радио и радио «Маяк», в том числе Юрий Левитан.
До 2015 года в четырех помещениях павильона регулярно проводились киносъемки и локальные выставочные показы. Остальная часть здания функционировала как радиоточка. Затем Дом связи был закрыт.