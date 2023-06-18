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Начался капитальный ремонт Дома связи на ВДНХ

На ВДНХ начался капитальный ремонт павильона №546 «Дом связи». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Начался капитальный ремонт Дома связи на ВДНХ
© Агентство "Москва"

«Специалисты заменят кровлю и водосточную систему здания, усилят несущие конструкции и создадут отдельный выход из подвала. Также перепланируют строение, заменят внутренние инженерные системы и проложат наружные. Кроме того, пройдут работы по внутренней отделке, установят новые окна и двери, отреставрируют и воссоздадут лепной декор», - говорится в сообщении.

Отмечается, что запланировано благоустройство территории, прилегающей к павильону. Работы будут завершены до конца 2023 года.

Дом связи был построен к открытию выставки в 1954 году. Там располагался радиовещательный комплекс Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (прежнее название ВДНХ). В этом здании работали дикторы Всесоюзного радио и радио «Маяк», в том числе Юрий Левитан.

До 2015 года в четырех помещениях павильона регулярно проводились киносъемки и локальные выставочные показы. Остальная часть здания функционировала как радиоточка. Затем Дом связи был закрыт.

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