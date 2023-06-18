На ВДНХ появится первый в России центр ассистивных технологий

В 2023 году на ВДНХ отроется центр ассистивных технологий «Феникс». Он станет первой в стране площадкой, которая объединит разработчиков и тех, кто хочет познакомиться с технологиями для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — слуха, зрения, мобильности, когнитивных способностей.

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«Сегодня в Москве работает уже более 120 стартапов, которые в общей сложности производят свыше 350 инновационных решений для помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. Все они могут стать резидентами центра и объединить усилия по развитию рынка и повышению качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья, а также стать более узнаваемыми. Кроме того, новое пространство площадью свыше 4,5 тысячи квадратных метров будет оборудовано всем необходимым для проведения мероприятий для бизнеса и города, отраслевых выставок и фестивалей для всех участников, в том числе для людей с ОВЗ», — рассказал руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития АлекАлексей Фурсин.

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Новый центр предусматривает несколько тематических зон, в том числе шоурум, выставочный и конференц-залы, мастерские, коворкинг-зоны и офисы, а также трассу для проведения спортивных мероприятий.

Кроме того, у изобретателей появится возможность рассказывать о своих продуктах в онлайн-каталоге ассистивных технологий «Цифровая витрина» и получать экспертную помощь по патентованию разработки и государственным мерам поддержки. В центре они смогут размещать демонстрационные образцы продукции, участвовать в столичных и федеральных профильных мероприятиях и проводить собственные. Разработчики ассистивных технологий станут частью сообщества, участники которого будут выступать потенциальными заказчиками новых решений, профессиональными консультантами для начинающих специалистов.

Разработчики ассистивных технологий уже создают уникальные продукты, в том числе нейроимплантаты для восстановления зрения, модульные экзоскелеты, системы нелекарственной терапии психофизиологических нарушений с использованием технологий виртуальной реальности, вездеходные кресла-коляски, бионические протезы и многое другое.

Эксперты Агентства инноваций Москвы оценили российскую целевую аудиторию AssistiveTech в 49,3 миллиона человек. Из них 34 процента приходится на людей с нарушениями зрения, 26 процентов — с потерей мобильности, 22 процента — с расстройством слуха и 17 процентов — с когнитивными нарушениями. При этом сегодня освоена только пятая часть рынка AssistiveTech. Его доступный объем оценивается в 179,2 миллиарда рублей, что составляет чуть более 20 процентов от всего объема.