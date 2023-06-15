Собянин заявил об отсутствии необходимости приватизации в Москве

"Идеи приватизации всегда присутствовали, начиная с Чубайса и заканчивая современными экономистами. Честно говоря, я не слышал, чтобы кто-то всерьез обсуждал эту тему. <...> Мне кажется, что сегодня надо не продавать, а покупать. Настанут лучшие времена, и тогда можно будет подумать. Но это дело государства, а что касается Москвы - то мы в свое время избавились от тех активов, которые, на мой взгляд, были не нужны", - сказал Собянин.