Собянин: День города Москвы планируют провести 8–10 сентября

Сергей Собянин на ПМЭФ заявил, что День города в столице может пройти с 8 по 10 сентября. Об этом пишет РИА Новости.

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Мэр объяснил, что в этом году праздник будет формировать ощущение победы у жителей Москвы.

"Мы болеем за наших ребят на фронте! Если у них будет получаться, и они достойно выдержат эти испытания, то это будет главным", – отметил он.

Ранее Собянин сказал, что на Северном речном вокзале будет запущена вторая очередь бассейнов. Новые бассейны будут открыты в связи с большой востребованностью среди горожан, добавил он.