Питьевую воду раздают пассажирам из-за жары на автовокзалах Москвы

Бесплатную питьевую воду из-за жары раздают на автовокзалах и автостанциях Москвы . Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«В Москве второй день подряд сохраняется жаркая погода. Чтобы ваши поездки оставались комфортными, сегодня будем бесплатно раздавать бутилированную воду пассажирам столичных автовокзалов и автостанций», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова .

Отмечается, что бутылки с водой могут получить пассажиры на автовокзалах и автостанциях «Саларьево», «Северные Ворота» и «Орехово». Также с 14:00 перевозчик Московско-Тверская пригородная пассажирская компания раздает воду на Ленинградском вокзале. При необходимости список станций, где можно получить питьевую воду, будет скорректирован.