Питьевую воду раздают пассажирам из-за жары на автовокзалах Москвы

Питьевую воду раздают пассажирам из-за жары на автовокзалах и автостанциях Москвы
Бесплатную питьевую воду из-за жары раздают на автовокзалах и автостанциях Москвы. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
«В Москве второй день подряд сохраняется жаркая погода. Чтобы ваши поездки оставались комфортными, сегодня будем бесплатно раздавать бутилированную воду пассажирам столичных автовокзалов и автостанций», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Отмечается, что бутылки с водой могут получить пассажиры на автовокзалах и автостанциях «Саларьево», «Северные Ворота» и «Орехово». Также с 14:00 перевозчик Московско-Тверская пригородная пассажирская компания раздает воду на Ленинградском вокзале. При необходимости список станций, где можно получить питьевую воду, будет скорректирован.
Ранее сообщалось, что бутилированную воду предлагают пассажирам на вокзалах: Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком, Киевском, а также на станциях: «Мытищи», «Пушкино», «Выхино», «Раменское», «Подольск», «Тушинская», «Лобня», «Одинцово», «Домодедово», «Железнодорожная», «Нижегородская».