В Москве заключили 14 договоров о комплексном развитии территорий

Участок расположен в деревне Яковлево поселения Десеновского.

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Город впервые заключил с инвестором договор о комплексном развитии территории, расположенной в ТиНАО. Подписание документа состоялось на площадке XXVI Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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«Мы заключили первый договор о комплексном развитии территории в ТиНАО. Участок площадью 11,65 гектара расположен в деревне Яковлево поселения Десеновского. Инвестиции в развитие территории оцениваются в 7,2 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города после реализации проекта — в 33 миллиона рублей. В течение пяти лет инвестору предстоит построить 71 тысячу квадратных метров недвижимости. Благодаря проекту город получит более 70 новых рабочих мест», — рассказал он.

Все здания возведут с применением инновационной технологии строительства и использованием сверхкрупногабаритных железобетонных модулей с высокой степенью готовности.

«На месте неиспользуемой территории в ТиНАО появится более семи тысяч квадратных метров общественно-деловой застройки, включая объект образования на 250 мест, а также около 64 тысяч квадратных метров жилья. Сам участок благоустроят», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества МаксМаксим Гаман.

По словам директора предприятия, средняя скорость строительства таких домов — от 450 до 600 квадратных метров в день. Таким образом, четырехэтажный дом можно смонтировать всего за четыре дня. Основное преимущество этой технологии — высокая скорость и качество выполняемых работ.

Программа комплексного развития территорий призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Провести реорганизацию могут правообладатели участков, городские операторы или инвестор, определенный по результатам торгов.

Первый договор о комплексном развитии территорий заключили в 2020 году, чтобы преобразовать производственную зону Октябрьское Поле. На данный момент заключено 14 соглашений с инвесторами, по которым в столице реорганизуют также два участка бывшей промзоны Коровино, участки бывших промзон Кунцево, Алтуфьевское Шоссе, Братцево, Теплый Стан, Автомоторная, Дегунино — Лихоборы, «Вагоноремонт», Южное Очаково, неэффективно используемую территорию на улице Новая Ипатовка, заброшенную стройку в Тропарево-Никулине и заброшенный участок с объектом незавершенного строительства в Тимирязевском районе.

Кроме того, столица назначила операторов, которые преобразуют 17 участков бывших промзон «Южный порт», Зюзино, Грайвороново, Варшавское Шоссе, Северянин, «Кирпичные улицы», «Западная водопроводная станция», Свиблово, Кунцево, «Квартал 25а Черемушки», производственной зоны Алабушево и неэффективно используемые территории в районах Хорошево-Мневники, Москворечье-Сабурово, Обручевский, Ярославский и Южнопортовый.