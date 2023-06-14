В Москве стартовала спартакиада Минобороны РФ по городошному спорту

«Девиз столетия, мы подумали и пришли к единогласному мнению, что девиз столетия городошного спорта: "Искусство побеждать". В этом кроется глубокий смысл. Философия самой игры не только в том, чтобы выбить противника, но и в умении сплачиваться, мыслить стратегически и на перспективу. Все эти важные качества нужны нам, особенно сейчас», - обратилась к участникам спартакиады президент Федерации городошного спорта Надежда Павлова.