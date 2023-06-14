$84.32+0.6891.07+0.68

Фортепианный концерт «Музыка для души» пройдет в саду имени Баумана 19 июня

На исторической сцене «Ракушка» в понедельник, 19 июня, с 19:00 до 20:00 для гостей сада имени Баумана прозвучит классическая фортепианная музыка в исполнении сербского пианиста Момира Дамьяновича. Вход свободный, прийти могут все желающие.

Фортепианный концерт «Музыка для души» пройдет в саду имени Баумана
© вечерняя москва

В программе концерта прозвучат классические произведения Людвига ван Бетховена, Фридерика Шопена, Петра Чайковского и многих других мировых музыкальных талантов.

Момир Дамьянович начал профессионально заниматься музыкой с восьми лет. Окончил Музыкальную школу «Мокраняц» в классе профессора Снежаны Милосавлевич. В 2016 стал лауреатом второй премии на международном конкурсе Piano Talents в Италии, и Alexander Scriabin во Франции.

Концерт пройдет в рамках цикла тематических мероприятий «Открытая летняя филармония» в саду имени Баумана, художественный руководитель серии — певица, педагог, ведущая Ольга Безрукова.

Кроме того, в столице в период с 19 по 25 июня пройдет второй Международный московский джазовый фестиваль, на котором выступят более тысячи артистов из России и стран зарубежья.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФото
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители