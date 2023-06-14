Фортепианный концерт «Музыка для души» пройдет в саду имени Баумана

На исторической сцене «Ракушка» в понедельник, 19 июня, с 19:00 до 20:00 для гостей сада имени Баумана прозвучит классическая фортепианная музыка в исполнении сербского пианиста Момира Дамьяновича. Вход свободный, прийти могут все желающие.

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В программе концерта прозвучат классические произведения Людвига ван Бетховена, Фридерика Шопена, Петра Чайковского и многих других мировых музыкальных талантов.

Момир Дамьянович начал профессионально заниматься музыкой с восьми лет. Окончил Музыкальную школу «Мокраняц» в классе профессора Снежаны Милосавлевич. В 2016 стал лауреатом второй премии на международном конкурсе Piano Talents в Италии, и Alexander Scriabin во Франции.

Концерт пройдет в рамках цикла тематических мероприятий «Открытая летняя филармония» в саду имени Баумана, художественный руководитель серии — певица, педагог, ведущая Ольга Безрукова.