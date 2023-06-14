Фортепианный концерт «Музыка для души» пройдет в саду имени Баумана 19 июня
На исторической сцене «Ракушка» в понедельник, 19 июня, с 19:00 до 20:00 для гостей сада имени Баумана прозвучит классическая фортепианная музыка в исполнении сербского пианиста Момира Дамьяновича. Вход свободный, прийти могут все желающие.
В программе концерта прозвучат классические произведения Людвига ван Бетховена, Фридерика Шопена, Петра Чайковского и многих других мировых музыкальных талантов.
Момир Дамьянович начал профессионально заниматься музыкой с восьми лет. Окончил Музыкальную школу «Мокраняц» в классе профессора Снежаны Милосавлевич. В 2016 стал лауреатом второй премии на международном конкурсе Piano Talents в Италии, и Alexander Scriabin во Франции.
Концерт пройдет в рамках цикла тематических мероприятий «Открытая летняя филармония» в саду имени Баумана, художественный руководитель серии — певица, педагог, ведущая Ольга Безрукова.
Кроме того, в столице в период с 19 по 25 июня пройдет второй Международный московский джазовый фестиваль, на котором выступят более тысячи артистов из России и стран зарубежья.