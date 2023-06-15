Вице-мэр Ракова рассказала о развитии программ обучения врачей-онкологов

В Москве успешно реализуются программы обучения врачей-онкологов, заявила заммэра столицы Анастасия Ракова. По ее словам, московская онокослужба обеспечена ресурсами на 100%.

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"Сегодня мы видим то, что создавали вчера, и то, что нам казалось нереальным. Но завтра зависит от того, что мы сделаем сегодня. И сейчас я с уверенностью могу сказать, что московская онкологическая служба ресурсами обеспечена на 100%", – подчеркнула она.

Заммэра отметила, что расходы на лечение онкобольных увеличились в пять раз за минувшие пять лет. Позитивным моментом является тот факт, что выросла и продолжительность жизни, добавила Ракова.

Однако она обратила внимание, что случаи развития опухолей встречаются все чаще. Кроме того, как правило, у пациентов находят еще и сопутствующие заболевания.

"Московское онкологическое сообщество созрело, чтобы в своих недрах начинать дискуссию о переходе на качественно новый уровень ответственности в принятии решений по лечению", – считает Ракова.

Она объяснила, что речь идет о лечении, при котором жизнь пациента будет улучшена.

Ранее Сергей Собянин рассказал о трансформации московской онкослужбы. Градоначальник отметил, что столичные онкоцентры начали переходить на новый стандарт оказания онкологической помощи в 2019 году.

Главным преимуществом нового подхода является тот факт, что пациенты в одном месте могут пройти диагностику, лечение, реабилитацию, а также есть возможность диспансерного наблюдения в случае необходимости. Онкобольным больше не приходится тратить время, чтобы перейти с одного этапа на другой.