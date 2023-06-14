Собянин подал документы в Мосгоризбирком для участия в выборах мэра Москвы

Сергей Собянин предоставил в Мосгоризбирком документы, необходимые для выдвижения кандидатом на выборы мэра Москвы, передает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Согласно положениям Избирательного кодекса Москвы, Сергей Собянин лично передал в комиссию заявление о согласии баллотироваться, сведения о доходах и имуществе, а также другие необходимые документы.

«Их приняли председатель комиссии Ольга Кириллова, заместитель председателя Дмитрий Реут и член комиссии Рима Кузнецова. После проверки члены комиссии выдали Сергею Собянину письменное подтверждение и справку-разрешение на открытие специального избирательного счета для создания и формирования избирательного фонда кандидата», — говорится в сообщении.