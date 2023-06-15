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Раздача питьевой воды организована на 18 вокзалах и станциях МЖД из-за жары

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) организовала раздачу питьевой воды на 18 вокзалах и станциях Московской железной дороги (МЖД) из-за жаркой погоды. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Раздача питьевой воды организована на 18 вокзалах и станциях МЖД из-за жары
© Telegram-канал «Дептранс Москвы»

«Раздаем питьевую воду на станциях. В Москву пришло настоящее лето, температура поднялась до 28 градусов и стакан воды точно не помешает. Наши сотрудники будут предлагать пассажирам воду сегодня и завтра в вечерний час пик», - говорится в сообщении.

Как уточняется, воду раздают на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах, а также на станциях «Мытищи», «Пушкино», «Выхино», «Раменское», «Подольск», «Тушинская», «Лобня», «Одинцово», «Домодедово», «Железнодорожная», «Нижегородская».

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