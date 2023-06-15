Раздача питьевой воды организована на 18 вокзалах и станциях МЖД из-за жары

«Раздаем питьевую воду на станциях. В Москву пришло настоящее лето, температура поднялась до 28 градусов и стакан воды точно не помешает. Наши сотрудники будут предлагать пассажирам воду сегодня и завтра в вечерний час пик», - говорится в сообщении.