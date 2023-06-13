Собянин поручил ускорить открытие новой поликлиники в районе Богородское

Работы по строительству поликлиники в районе Богородское в Москве близятся к завершению. Сергей Собянин посетил объект и поручил ускорить открытие нового медучреждения.

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Градоначальник отметил, что в поликлинике будет установлено современное оборудование для диагностики различных заболеваний.

"Сделано уже по самым современным стандартам – целый такой дворец здравоохранения, который будет, конечно, полностью обслуживать и Богородское, и частично даже жителей соседних районов", – подчеркнул он.

Для медучреждения уже подобран персонал. Мэр Москвы пожелал специалистам поскорее приступить к работе. Поликлиника должна быть готова принять первых пациентов в августе, добавил Собянин, обращаясь к главврачу консультативно-диагностического центра №2 Вячеславу Бахитову.