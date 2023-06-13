$82.64+0.5589.01+0.97

Собянин поручил ускорить открытие новой поликлиники в районе Богородское

Работы по строительству поликлиники в районе Богородское в Москве близятся к завершению. Сергей Собянин посетил объект и поручил ускорить открытие нового медучреждения.

Собянин поручил ускорить открытие новой поликлиники в районе Богородское
©  портал мэра и правительства Москвы

Градоначальник отметил, что в поликлинике будет установлено современное оборудование для диагностики различных заболеваний.

"Сделано уже по самым современным стандартам – целый такой дворец здравоохранения, который будет, конечно, полностью обслуживать и Богородское, и частично даже жителей соседних районов", – подчеркнул он.

Для медучреждения уже подобран персонал. Мэр Москвы пожелал специалистам поскорее приступить к работе. Поликлиника должна быть готова принять первых пациентов в августе, добавил Собянин, обращаясь к главврачу консультативно-диагностического центра №2 Вячеславу Бахитову.

В свою очередь, префект ВАО Николай Алешин рассказал, что в районе Богородское будут еще проводиться работы по благоустройству. Они затронут участок рядом с центром московского долголетия и 22 дворовые территории.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители