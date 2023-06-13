В Москве объявили программу главного городского выпускного в Парке Горького

24 июня на главном московском выпускном в Парке Горького выступят более 60 известных артистов, в том числе Люся Чеботина, МОТ, Филипп Киркоров, Катя Адушкина, Konfuz, Глюк’oZa и другие. Как рассказала заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ключевыми темами праздника выбраны «Первые» и «Наставники» — программа будет наполнена историями великих людей, которые внесли вклад в развитие цивилизации своими открытиями.

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На концерте выступят более 60 артистов, которых выбрали сами выпускники с помощью открытого голосования, отметила Ракова. Выпускной начнется в 20:00 и продлится до 06:00 следующего дня. Завершится праздник дискотекой.

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По традиции гости будут проходить в парк по красной ковровой дорожке сквозь световые тоннели под музыку известных диджеев. На территории парка выпускников ждет интерактивная программа, подобранная по самым разным интересам: на Пионерском пруду они увидят цирковое театрализованное шоу с ареной в центре водоема, на музыкальной площадке попробуют себя в качестве артистов музыкальной группы, а на спортивной и киберспортивной площадке поборются между собой в популярных играх. Также для них будет действовать арт-площадка под руководством современных российских художников и танцевальная площадка. Кроме того, в парке будут работать четыре тематические фотозоны. По всей территории парка выпускников будут сопровождать аниматоры и ростовые куклы.

В этом году Московский выпускной также станет местом выражения благодарности своим педагогам. Сделать это смогут не только выпускники, которые запишут видео-сообщения, но и приглашенные звезды, которые поблагодарят своих учителей со сцены.