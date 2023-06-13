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Международный московский джазовый фестиваль пройдет в столице с 19 по 25 июня

На втором Международном московском джазовом фестивале выступят более тысячи артистов из России и стран зарубежья, он пройдет с 19 по 25 июня, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Международный московский джазовый фестиваль пройдет в столице с 19 по 25 июня
© Москва 24/Лидия Широнина

Отмечается, что в этом году основной площадкой фестиваля станет сад "Эрмитаж", где выступят Валерий Сюткин и Light Jazz, трио Олега Аккуратова, а также Chiangmai Street Jazz Collective из Таиланда.

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21 июня состоится специальная джазовая программа Blues for 4, в рамках которой посетители смогут услышать исполнение Eddie Gomez из США, Андрея Кондакова, Игоря Бутмана, Эдуарда Зизака и других. Хедлайнером вечера станет Мот.

На фестивале также появятся исполнители из Индонезии и Турции, а также известная российская певица Полина Гагарина.

Между тем бесплатные мероприятия Международного московского джазового фестиваля пройдут на открытых площадках в парке "Зарядье", "Музеоне", на ВДНХ, площади перед ЦУМом, в фуд-молле "Депо. Москва" и на Северном речном вокзале.

На них выступят как уже известные джазовые артисты, так и 100 лучших молодежных джаз-коллективов, отобранных по итогам второго Всероссийского конкурса джазовых коллективов.

Известные джазовые коллективы в основном будут выступать в вечернее время, а днем посетители смогу посмотреть выступления учеников Академии джаза под управлением Павла Овчинникова и других молодых коллективов.

В частности, коллектив Овчинникова исполнит собственные сочинения Игоря Бутмана, а также песни "Катюша" Матвея Блантера, "Синий платочек" Михаила Максимова и другие.

Вход на площадки свободный, регистрация не нужна. Приобрести билеты на платные концерты и ознакомиться с подробной программой можно на сайте фестиваля.

Накануне завершился московский фестиваль "Времена и Эпохи". В этом году он прошел на 41-й площадке Москвы, на каждой из которых была представлена своя программа.

В частности, в музее-заповеднике "Коломенское" было воссоздано сражение русско-польской войны. На Гоголевском бульваре была воссоздана атмосфера I века Российской империи, а на Площади Революции продемонстрировали эпоху Александра II.

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