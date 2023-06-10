Дептранс Москвы рассказал об обновлении аудиообъявлений в городском метро

В столичном метро улучшили аудиообъявления на эскалаторах и в вестибюлях. Об этом в субботу, 10 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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— Обновленные аудиосообщения уже можно услышать на эскалаторах и вестибюлях метрополитена, а также на автовокзалах и автостанциях. До конца лета планируем изменить аудиоинформирование и на платформах МЦК и МЦД, — сказал заместитель мэра города, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Объявления нового формата гораздо легче воспринимаются на слух. Для удобства восприятия в метро ввели категории для некоторых объявлений, которые диктор проговаривает в начале: «Внимание», «Информация о сервисе», «Информация о работе транспорта», передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Накануне специалисты приступили к благоустройству территории около станции метро «Яхромская». В рамках работ планируется заменить покрытие на тротуарах и проезжей части, а также установить современные энергоэффективные фонари и дополнительные светофоры.