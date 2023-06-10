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В столичных центрах госуслуг покажут современные мультсериалы «Союзмультфильма»

10 июня исполняется 85 лет со дня рождения легендарной отечественной киностудии «Союзмультфильм». В рамках совместной акции с «Союзмультфильмом» во всех московских центрах госуслуг юные посетители могут посмотреть популярные мультсериалы в современной обработке. Они транслируются на экранах в детских уголках. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе московских центров «Мои документы».

В столичных центрах госуслуг покажут современные мультсериалы «Союзмультфильма»
© Вечерняя Москва

Для просмотра доступны восемь анимационных сериалов: «Простоквашино», «Оранжевая корова», «Зебра в клеточку», «Крутиксы», «Ну, погоди! Каникулы», «Монсики», «Тайны Медовой долины», «Мартышкины». Так, пока родители занимаются оформлением документов, маленьких гостей ждут их любимые мультфильмы.

Также в офисах «Мои документы» появились новые детские произведения, которые можно бесплатно скачать в электронном виде: «Мы — виражи» Алены Кашуры и «Высотка» Елены Рыковой.

Для тех, кто привык к традиционному формату чтения, в любом центре госуслуг можно оставить свою книгу, подарив ей вторую жизнь, и взять понравившуюся, а также посмотреть афишу городских мероприятий на ближайшее время.

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