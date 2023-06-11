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Музей транспорта Москвы выпустил новый подкаст под названием «Привет, Москва!»

Музей транспорта Москвы выпустил новый подкаст под названием «Привет, Москва!», первый эпизод записали на территории делового центра «Москва-Сити». Об этом сообщила пресс-служба музея.

Музей транспорта Москвы выпустил новый подкаст под названием «Привет, Москва!»
© РИА Новости

«Музей транспорта Москвы выпустил новый подкаст - «Привет, Москва!». Первый эпизод - «Москва будущего в советском кинематографе» - записали на территории делового центра «Москва-Сити». На примере фильмов «Космический рейс», «Новая Москва» и «Гостья из будущего» ведущий подкаста с главредом издания «Искусство кино» Никитой Карцевым и заведующим кафедры «Автомобильные перевозки» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета Дмитрием Морозом обсудили, насколько фантастическими были представления о Москве будущего у советских кинематографистов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что открытые записи эпизодов будет проходить до конца лета: они станут частью следующих программ одноименного городского проекта, где ретроавтобус путешествует по городу и выступает центром проведения различных мероприятий.

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