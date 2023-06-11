Поиграть в серсо и сделать веревочные щиты смогут гости площадок фестиваля «Времена и эпохи». Об этом сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«С 2018 года в рамках программы «Мой район» идет работа по формированию единых комфортных условий жизни и равного качества городских сервисов. Эта программа уникальна для каждого района и учитывает его особенности и традиции. Работа опирается на запросы жителей, которые поднимают сотни различных вопросов, касающихся жизни их района. Одним из направлений благоустройства стало открытие фестивальных площадок «Московских сезонов», которому предшествует голосование на портале «Активный гражданин». На 21 площадке, 3 из которых находятся в ЦАО и 19 в других столичных округах, проводятся масштабные столичные фестивали и праздники. Здесь есть ресторанные шале и локации для мастер-классов, карусели, на многих летом работают скейт-парки, а зимой гостей приглашают катки. В дни фестиваля «Времена и Эпохи» здесь представлен формат «История в округах» и организованы небольшие тематические пространства», - говорится в сообщении.

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Как указывается в материале, на площадке у станции метро «Алма-Атинская» (ул. Ключевая) раскроется тема Великого переселения народов. В первые века нашей эры территория Крыма и Северного Причерноморья стали ареной, где проходили одна волна кочевников за другой, за что это время и получило название Эпоха великого переселения народов. Посетить школу легионера и античную виллу, присоединиться к лекциям и интерактивным программам «Античный боевой строй», рассмотреть и примерить реконструкцию доспехов и сфотографироваться в оригинальной фотозоне, очутившись в I-III веках нашей эры, когда Крымский полуостров был частью античной ойкумены, предложат всем, кто будет гулять в сквере у Гольяновского пруда.

Уточняется, что на ул. Митинская юные гости смогут нарисовать сказки в картинках и побывать на увлекательных спектаклях. Легенды и мифы Урала, народная мудрость, мировоззрения и верования людей далекого прошлого привлекут внимание гостей Коптевского бульвара, где можно будет посмотреть танцевальные выступления, послушать лекции, а юных гостей пригласят позаниматься живописью и нарисовать истории в картинках. Площадка на ул. Адмирала Руднева познакомит гостей с древней культурой юга современной России и позволит перенестись на две с половиной тысячи лет назад в V-IV веках до нашей эры на берега Черного моря или Понта Эвксинтского, как называли его греки. Гостям площадки расскажут, что такое вязовая роспись и познакомят со строительным инструментами той эпохи. На пересечении ул. Соколово-Мещерская и ул. Юровская гости узнают, как на Дальнем Востоке развивалась яркая и самобытная культура, оставившая выдающиеся произведения в литературе, философии, изобразительном искусстве, а на творческих мастер-классах ждет знакомство с традиционной китайской живописью.

Отмечается, что как работает кузнец, о чем может рассказать геральдика, как правильно фехтовать и танцевать средневековые танцы, расскажут на площадке на ул. Городецкая, которая посвящена дуэлям и дуэлянтам. Снаряжение участников Крестовых походов, популярные игры того времени, концерт средневековой музыки привлекут гостей площадки на ул. Перерва. На Святоозерской ул. знакомимся с традицией коллекционирования солдатиков, которая восходит к Средним векам, и послушаем об этом искусстве и главных коллекционерах России. Гостям предложат пройти школу юного полководца, побывать на мастер-классе «Джентельмены Удачи или Пираты Острова Сокровищ» и в музее военной формы.

Сообщается, что площадка на ул. Теплый Стан посвящена средневековым научным изысканиям, которые состоялись на рубеже XV и XVI веков. Гости смогут увидеть средневековые танцы и познакомиться с игрой актеров. В сквере на ул. Хачатуряна посетители узнают об одном из самых загадочных походов Петра Первого. А на Ореховом бульваре можно погрузиться в эпоху просвещения в России и узнать интересные факты о жизни двух выдающихся Екатерин - императрицы Екатерины Великой и княгини Екатерины Дашковой. На этой площадке можно заглянуть в фотосалон «Императорский гардероб», узнать интересные факты об Академии художеств и Академии наук и разобраться в секретах женского рукоделия.

Подробнее о том, какую роль сыграла Академия художеств, учрежденная в России решением Сената в 1757 году, расскажут на ул. Вешняковская. Для гостей работает школа акварели и мастерская натюрморта. Великие реформы Александра II, давшие людям возможность проявлять себя в различных видах жизнедеятельности, развитие промышленности и торговли - тема локации на площади Революции. Посетители смогут увидеть униформу и вооружение того периода, посмотреть, как отдыхала знать, и узнать, как в то время играли в серсо и бадминтон. В детской гостиной предложат поиграть в настольных солдатиков и выучить танцы под руководством опытных учителей.

Сообщается, что Крымская война и ее значение для всей российской истории - тема площадки на ул. Матвеевская. Там можно послушать историю формы и снаряжения солдат периода Крымской войны и увидеть образцы на выставке, научиться раскрашивать деревянных солдатиков, на занятиях морской школы изготовить круглые веревочные щиты и морские узлы. Московскую географию пьес А.Н. Островского вспоминаем на Тверской площади. На мастер-классах в художественной мастерской педагоги расскажут историю цветочных оранжерей Москвы, помогут создать композиции цветочного сада «под крышей» и нарисовать плодовую оранжерею.

Какой была Россия в начале XX века, когда наша страна занимала первые места в мире по валовому сбору зерна, производству и экспорту сливочного масла, расскажет площадка на Пушкинской набережной в Парке Горького. Посетители познакомятся с промыслами Российской империи, посетят кинопоказы, чайный и игровой салоны, откроют интересные факты о парфюмерии «Брокар» и швейных машинках «Зингер». Узнать, как сложился каркас современной железнодорожной системы России, как были построены все основные радиусы железных дорог Москвы и Санкт-Петербурга, можно на ул. Профсоюзная, где гостей встречает настоящий вокзал, бригада путейцев и клуб железнодорожников.

Указывается, что на площадке, которая расположена в проезде Серебрякова можно увидеть, как модерн стал художественным языком целой эпохи. На творческих занятиях гости смогут почувствовать себя учеником художественной школы и создадут небольшой живописный шедевр в стиле модерн. А о том, каким был русский авангард и почему он до сих остается визитной карточкой России во всем мире и особенно в Европе, гости могут узнать на бульварной зоне 16 микрорайона Крюково в Зеленограде. На этой локации открыта художественная мастерская и проходят занятия, на которых предлагают познакомиться с ретрофутуризмом.

Уточняется, что площадь Славы в Кузьминках тоже приглашает вспомнить ярких представителей русского Авангарда, который в начале XX века стал одним из ключевых инструментов и способов самовыражения. Там гостям предложат создать живописный шедевр из цветной бумаги. А рассмотреть выставку военной формы времен Великой Отечественной, узнать, из чего состояла парашютная подготовка, стать участником интерактивной программы «Уроки азбуки Морзе» можно на площадке, которая работает на ул. Сухонская. О легендарных воздушно-десантных войсках расскажут в сквере рядом со станцией метро «Некрасовка». На этой площадке можно увидеть выставку макетов вооружения, присоединиться к интерактиву «Разборка-сборка автомата Калашникова» и открыть тонкости саперной подготовки.