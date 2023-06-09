Интервал движения поездов на МЦК сократят 11 июня из-за матча в «Лужниках»

В вечерние часы 11 июня интервалы движения поездов «Ласточка» на Московском центральном кольце (МЦК) сократят в связи с проведением мероприятия на стадионе «Лужники». Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

«В воскресенье, 11 июня, «Ласточки» на Московском центральном кольце будут курсировать с минимальным четырехминутным интервалом до 23:30», - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания «РЖД» совместно со столичным метрополитеном сокращает время ожидания «Ласточек» в связи с мероприятием на стадионе «Лужники», рядом с которым расположена одноименная станция МЦК.