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В Минстрансе Подмосковья рассказали о режиме работы общественного транспорта в День России

В связи с празднованием Дня России в предстоящие выходные изменится расписание общественного транспорта, 10 и 12 июня автобусы и будут курсировать по расписанию субботы, а 11 июня – по расписанию воскресенья, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья. "В праздничные дни на маршрутах Подмосковья будут курсировать более 7 тысяч автобусов, более 3 тысяч из них – Мострансавто", - говорится в сообщении. В расписание пригородных поездов ЦППК совместно с МЖД в Подмосковье внесены изменения: пригородные поезда будут работать по расписанию субботы 10 и 11 июня, а 12 июня – по расписанию воскресенья. На Курском, Павелецком и Казанском направлениях назначены дополнительные экспрессы до Тулы, Узловой и Рязани. На пригородные поезда МТППК абонементы "Выходного дня" будут действовать 9,10,11,12 и 13 июня. Пассажиров просят заранее планировать свои поездки и уточнять актуальное расписание общественного транспорта, с которым можно ознакомиться на автовокзалах и автостанциях, на остановочных пунктах и на официальных сайтах ЦППК, МЖД и МТППК.

В Минстрансе Подмосковья рассказали о режиме работы общественного транспорта в День России
© Газета.Ru
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