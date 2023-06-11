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Ежемесячная акция «Московская музейная неделя» пройдет в столице с 12 по 18 июня

В рамках акции «Московская музейная неделя» жители столицы смогут бесплатно сходить на площадки культурных учреждений.

Ежемесячная акция «Московская музейная неделя» пройдет в столице с 12 по 18 июня
© mos.ru / Сайт мэра Москвы

Так, в музейной неделе примут участие Московский музей современного искусства, Дарвиновский музей, государственный музей-заповедник «Царицыно» и многие другие. Посетить музеи можно будет с 12 по 18 июня.

Чтобы пройти в культурное учреждение, необходимо зарегистрировать бесплатный электронный билет на сайте музея или на сайте мэра Москвы.

Так, жители и гости столицы смогут попасть на выставку живописи и графики Андрея Сарабьянова, узнать, как звери, птицы и амфибии пользуются языком звуков, а также увидеть коллекционные предметы косметики прошлых веков, пишет портал мэра Москвы.

В понедельник, 12 июня, в Москве отметят государственный праздник — День России. Свыше 100 мероприятий запланировали в Москве на этот праздник. К примеру, в музее-заповеднике «Коломенское» состоится ежегодный музыкальный фестиваль «Россия», а в парке «Зарядье» стартует киномарафон «Они сражались за Родину» от «Москино».

Кроме того, «ВМ» собрала самые интересные события текущих выходных.

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