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Популярный дворец бракосочетаний открылся после ремонта в Москве

В Москве после ремонта открылся популярный у москвичей Шипиловский Дворец бракосочетания. Первые торжественные церемонии в новых интерьерах дворца уже прошли для более чем ста пар, сообщила заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Популярный дворец бракосочетаний открылся после ремонта в Москве
© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Шипиловский Дворец бракосочетания размещен в отдельном здании, которое изначально было спроектировано и построено для органа ЗАГС. Оно удобно расположено рядом с метро и с музеем-заповедником «Царицыно», там есть отдельная парковка для посетителей и комфортная зона для маломобильных людей. Интерьер зала торжественных церемоний дворца выполнен в светлых тонах с яркими мраморными акцентами, а также легким точечным золотым дополнением с подсветкой на колоннах, отметили в соцкомплексе правительства Москвы.

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В торжественной зоне дворца бракосочетания полностью заменили напольное покрытие и мебель. Высококачественные дизайнерские предметы мебели выполнены в стиле ар-деко, а систему навигации выполнили в соответствии с фирменным стилем Управления ЗАГС Москвы.

Во время ремонта были обновлены гостиные комнаты, где можно комфортно подготовиться к церемонии и провести фотосессию. Кроме того, в здании работают специальные фотозоны.

Шипиловский Дворец бракосочетания также принимает заявления и проводит торжественные церемонии заключения брака на выездных площадках — «Дом торжеств «Сафиса», «Пассажирский теплоход Флотилии «Рэдиссон Ройал», «Оперный дом музея-заповедника «Царицыно». Выбрать понравившуюся площадку можно на сайте спецпроекта Новые адреса счастья».

В 2022 году 60 процентов молодоженов столицы предпочитали проводить торжественные церемонии регистрации брака именно во дворцах бракосочетания, поэтому их число в 2023 году увеличилось до девяти. В 2021 года после капитального ремонта открылся Дворец бракосочетания № 4. К 105-летию органов ЗАГС в Москве открылся новый Дворец бракосочетания Южное Бутово. Также после ремонта для молодоженов доступен Кутузовский Дворец бракосочетания.

Подать заявление о заключении брака можно лично во дворце бракосочетания, центрах госуслуг «Мои Документы», а также на портале государственных услуг или mos.ru. Госпошлина составляет 350 рублей.

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